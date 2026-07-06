Tadej Pogacar ha vinto facilmente la terza tappa del Tour de France 2026, una frazione di 195 km da Granollers a Les Angles. Dopo una breve accelerazione, il ciclista sloveno ha preso il comando in volata, mantenendo la maglia gialla. Pogacar ha commentato di essere insaziabile e di voler continuare a provarci se ha possibilità di vittoria, definendo un privilegio indossare la maglia leader.

Tutto facile per Tadej Pogacar; è bastata una minima accelerata al fenomeno del ciclismo per imporsi in volata nella terza tappa del Tour De France 2026, contrassegnata da un percorso di 195 km con partenza da Granollers ed arrivo in quel di Les Angles. Un successo significativo per il corridore in forza alla UAE Team Emirates XRG che, per l’occasione, ha conquistato anche la maglia gialla. Nello specifico il nativo di Klanec ha rifilato due secondi a Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a bike), secondo davanti a Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), piazzatosi al terzo posto precedendo il padrone di casa Paul Seixas (Decathlo CMA CGM Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Io insaziabile? Se posso vincere, è giusto provarci. Un privilegio la maglia gialla”

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TADEJ POGACAR attacca sulla Redoute, ma Seixas non molla! | Liegi Bastogne Liegi 2026

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