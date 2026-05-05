Se i francesi non vincono è perché gli altri imbrogliano | Bernard Hinault difende Tadej Pogacar

Bernard Hinault, leggenda del ciclismo, ha preso posizione contro le critiche rivolte a Tadej Pogacar da parte di alcuni ciclisti francesi, che hanno accusato il corridore sloveno di imbrogliare per vincere. Hinault ha dichiarato che queste accuse sono ripetitive e lo infastidiscono, sottolineando la sua opinione senza entrare in dettagli o commenti su eventuali prove o fatti specifici. La questione riguarda il prossimo Tour de France e le tensioni tra i partecipanti.

Il mito del ciclismo mondiale, Bernard Hinault si è schierato contro i propri connazionali che hanno ripreso una campagna denigratoria verso Tadej Pogacar in vista del prossimo Tour de France: "Le solite accuse che mi fanno impazzire. eppure se ne facciano una ragione. Vincerà ancora".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bernard Hinault parla di Seixas: “Tour De France? Meglio iniziare dalla Vuelta o dal Giro d’Italia”Paul Seixas è attualmente uno dei profili più in vista del ciclismo internazionale. Meta licenzierà altri 8.000 dipendenti “per compensare gli altri investimenti”: i sospetti sul ruolo dell’IAMeta ha annunciato un nuovo taglio del personale che porterà al licenziamento di circa 8. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bernard Hinault parla di Seixas: Tour De France? Meglio iniziare dalla Vuelta o dal Giro d’Italia; Pogacar fa poker alla Liegi; Le accuse di doping a Pogacar mi fanno imbestialire, parola di Bernard Hinault; Tour de France 2026, Paul Seixas sarà il più giovane al via dal 1937. Bernard Hinault critica Jonas Vingegaard: 'Non ama il ciclismo come Pogacar'Dalle pagine del sito francese Cyclisme Actu, l'ex campione del ciclismo Bernard Hinault ha lanciato una pesante critica a Jonas Vingegaard. Hinault ha vissuto un'epoca del ciclismo in cui i ... it.blastingnews.com Bernard Hinault: 'Se Vingegaard vince il Tour allora non capisco più niente di ciclismo'Nel giorno del primo atto ufficiale del Tour de France, la presentazione delle squadre in programma alle 18.30 a Firenze, il mondo del ciclismo si interroga su quale potrà essere il livello di Jonas ... it.blastingnews.com 1977: Bernard Hinault L'astro nascente francese, dopo Gand-Wevelgem, Liegi-Bastogne-Liegi vince il Giro del Delfinato - facebook.com facebook Decathlon CMA CGM Team, Bernhard Hinault ‘allontana’ Paul Seixas dal Tour de France: “Credo sia meglio iniziare da Giro e Vuelta” x.com