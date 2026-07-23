Durante il match del Brasileirão Sub-20 tra Santos e Vasco, un giocatore ha effettuato un tackle che ha coinvolto due avversari contemporaneamente, travolgendoli con un intervento fuori tempo e in ritardo. Il fallo ha suscitato scalpore sui social per la sua violenza e per l’entità del contatto. Nessuna delle due vittime ha riportato gravi infortuni. L’arbitro ha ammonito il giocatore per il fallo, considerato uno dei più brutti della partita.

Nel match del Brasileirão Sub?20 tra Santos e Vasco, Samuel Pierri è stato protagonista di un episodio che ha fatto il giro dei social: un tackle in ritardo e fuori tempo che ha travolto due giocatori avversari in un’unica, disastrosa entrata. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso: guarda il filmato. (X@geglobo). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Tackle a gamba tesa su due avversari contemporaneamente: è il fallo più brutto di sempre?

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