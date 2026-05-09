Alle 18 all’Olimpico di Roma si è disputato il match tra Lazio e Inter, valido per il 36° turno di Serie A 202526. Durante il primo tempo, Romagnoli ha commesso un fallo su Bonny che ha portato all’espulsione del difensore. La partita è iniziata con un’azione fallosa che ha influenzato l’andamento del gioco sin dalle prime battute.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro la Cremonese e all’8° posto in classifica con 51 punti ospitano i freschi Campioni d’Italia. I nerazzurri, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Parma che li ha laureati campioni, comandano la classifica con 82 punti. Si tratta dell’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre tra nerazzurri e biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-2: brutto fallo di Romagnoli su Bonny, espulso

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Match Thread: Lazio vs Inter | Serie A | 09 May 16:00 UTC reddit