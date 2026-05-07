Oliviero a gamba tesa sulla nuova governance Asi | Cambia il primo violino ma la musica è sempre la stessa

Il consigliere regionale ha commentato in modo critico la recente riorganizzazione della governance dell'Asi di Caserta, affermando che, pur cambiando il presidente, la struttura rimane invariata. Ha aggiunto che, rispetto al passato, ora è evidente chi ricopre i ruoli principali, sottolineando la continuità nella gestione. La discussione si focalizza sulla percezione di continuità e sui cambiamenti apportati alla gestione dell'ente.

Il consigliere regionale Gennaro Oliviero a ‘gamba tesa’ sulla nuova governance dell'Asi di Caserta. "E' cambiato solo il primo violino, ma il direttore e l’orchestra sono sempre gli stessi - commenta - Anzi, rispetto al “deserto” delle ammissioni che c’era prima, ora è chiaro a tutti che i due.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Asi, Oliviero: “Partiti a gamba tesa nel direttivo, cambia il primo violino ma la musica è la stessa. Stop ai curricula, ora vale l’amicizia politica”“All’Asi è cambiato solo il primo violino, ma il direttore e l’orchestra sono sempre gli stessi.

Cambiano i suonatori, ma la musica è sempre la stessadi Paolo Pantani Confesso, ho una grande nostalgia della stampa passata, di fronte a certe notizie, resto sbalordito dalla assenza di ogni...