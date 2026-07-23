Una novità chiamata “TransferRoom” rivoluziona i trasferimenti nella modalità Carriera Manager di FC 27. La community ha richiesto a lungo un cambiamento radicale nelle dinamiche di compravendita, spesso considerate troppo prevedibili e poco realistiche. La funzione introduce nuove modalità di scambio e negoziazione, modificando le regole tradizionali del mercato. La novità mira a rendere più autentiche e variate le trattative, rispondendo alle richieste di chi gioca questa modalità da tempo.

Per anni la community della Carriera Manager ha chiesto a gran voce un restyling profondo delle dinamiche di compravendita, spesso ancorate a logiche prevedibili e poco aderenti al calcio moderno. Con EA Sports FC 27, EA Sports risponde a queste richieste introducendo un Transfer Market completamente ripensato da cima a fondo, guidato da un’integrazione d’eccezione: la piattaforma reale TransferRoom. Questa partnership ufficiale promette di trasformare la gestione dei trasferimenti in un’esperienza drasticamente più intelligente, veloce e strategica. Cos’è TransferRoom e come cambia la Carriera su FC 27. Nel calcio reale, TransferRoom è la piattaforma digitale utilizzata da oltre 700 club professionistici in tutto il mondo per velocizzare le trattative, mettersi in contatto diretto con i direttori sportivi ed eliminare gli intermediari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Svolta epocale per la Carriera Manager su FC 27: la novità “TransferRoom” che stravolge i trasferimenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spain And Austria Clash In High Stakes World Cup Round Of Thirty Two

Notizie e thread social correlati

Akinfenwa e Fellaini di nuovo su FUT! Cos’è la “Hall of FUT”, la grande novità di EA Sports FC 27EA Sports FC 27 introduce la “Hall of FUT”, una novità che celebra i giocatori più iconici di FIFA Ultimate Team.

FC 26, l’aggiornamento che stravolge tutto: crolla il mercato, la mossa storica di EAEA Sports ha annunciato un aggiornamento per FC 26 che modifica profondamente il sistema di gioco di Ultimate Team.