Svolta epocale per la Carriera Manager su FC 27 | la novità TransferRoom che stravolge i trasferimenti

Da imiglioridififa.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una novità chiamata “TransferRoom” rivoluziona i trasferimenti nella modalità Carriera Manager di FC 27. La community ha richiesto a lungo un cambiamento radicale nelle dinamiche di compravendita, spesso considerate troppo prevedibili e poco realistiche. La funzione introduce nuove modalità di scambio e negoziazione, modificando le regole tradizionali del mercato. La novità mira a rendere più autentiche e variate le trattative, rispondendo alle richieste di chi gioca questa modalità da tempo.

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Per anni la community della Carriera Manager ha chiesto a gran voce un restyling profondo delle dinamiche di compravendita, spesso ancorate a logiche prevedibili e poco aderenti al calcio moderno. Con EA Sports FC 27, EA Sports risponde a queste richieste introducendo un Transfer Market completamente ripensato da cima a fondo, guidato da un’integrazione d’eccezione: la piattaforma reale TransferRoom. Questa partnership ufficiale promette di trasformare la gestione dei trasferimenti in un’esperienza drasticamente più intelligente, veloce e strategica. Cos’è TransferRoom e come cambia la Carriera su FC 27. Nel calcio reale, TransferRoom è la piattaforma digitale utilizzata da oltre 700 club professionistici in tutto il mondo per velocizzare le trattative, mettersi in contatto diretto con i direttori sportivi ed eliminare gli intermediari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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