FC 26 l’aggiornamento che stravolge tutto | crolla il mercato la mossa storica di EA

EA Sports ha annunciato un aggiornamento per FC 26 che modifica profondamente il sistema di gioco di Ultimate Team. La mossa comporta cambiamenti significativi alle regole e alle modalità di gestione delle squadre, influenzando l’equilibrio e le strategie adottate dai giocatori. La decisione ha causato un impatto immediato sul mercato interno del gioco, con variazioni nei prezzi delle carte e nelle offerte disponibili. L’aggiornamento è stato comunicato ufficialmente e sta già generando discussioni tra gli utenti.

Una decisione senza precedenti da parte di EA Sports sta letteralmente rivoluzionando le fondamenta di Ultimate Team in queste ore. Con un aggiornamento a sorpresa che ha colto tutti di sorpresa, è stata introdotta una delle funzioni più richieste e clamorose della storia del gioco: la possibilità di eliminare definitivamente le Evoluzioni applicate ai giocatori. Una novità che non solo stravolge la gestione del proprio club, ma che sta scatenando un vero e proprio terremoto sul mercato dei crediti. Scopriamo come funziona, la procedura esatta per farlo gratis e l’impatto devastante sui prezzi. COME FUNZIONA LA RIMOZIONE DELLE EVO (È GRATIS!). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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