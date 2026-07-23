Akinfenwa e Fellaini di nuovo su FUT! Cos’è la Hall of FUT la grande novità di EA Sports FC 27

Notizia in breve

EA Sports FC 27 introduce la “Hall of FUT”, una novità che celebra i giocatori più iconici di FIFA Ultimate Team. Tra i protagonisti ci sono anche Akinfenwa e Fellaini, che tornano disponibili su FUT. La sezione rende omaggio sia alle leggende del calcio reale sia a chi ha segnato il passato del gioco virtuale. La “Hall of FUT” è stata annunciata in occasione del 18° anniversario di Ultimate Team.