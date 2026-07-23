Akinfenwa e Fellaini di nuovo su FUT! Cos’è la Hall of FUT la grande novità di EA Sports FC 27
EA Sports FC 27 introduce la “Hall of FUT”, una novità che celebra i giocatori più iconici di FIFA Ultimate Team. Tra i protagonisti ci sono anche Akinfenwa e Fellaini, che tornano disponibili su FUT. La sezione rende omaggio sia alle leggende del calcio reale sia a chi ha segnato il passato del gioco virtuale. La “Hall of FUT” è stata annunciata in occasione del 18° anniversario di Ultimate Team.
A 18 anni dalla nascita di Ultimate Team, EA Sports ha deciso di rendere omaggio non solo alle icone storiche del calcio reale, ma anche a quei giocatori che hanno fatto la storia del gameplay virtuale. Nasce così la Hall of FUT, una nuovissima categoria di oggetti giocatore (Player Item) al debutto in EA Sports FC 27. GUARDA IL TRAILER DI FC 27 Se le ICONE e gli Eroi celebrano i traguardi raggiunti nei campionati reali, la Hall of FUT è un tributo d’onore riservato ai calciatori “cult” del videogioco: quei profili che, anno dopo anno, hanno dominato il meta grazie a velocità devastanti, forza fisica travolgente o bug di gioco memorabili. Come funziona la Hall of FUT e come ottenerla. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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