Supplenze GPS 150 preferenze posti orario e spezzoni | come cambiano le possibilità di completamento e quando conviene selezionarli Il Punto di Giuseppe Semeraro

I nuovi posti orario, introdotti nella procedura per le supplenze GPS, rappresentano una delle principali novità. Questi spazi di orario sono stati al centro di un Question Time, evidenziando come influiranno sulle possibilità di completamento delle supplenze. La modifica riguarda anche i posti spezzoni e le 150 preferenze previste, che ora offrono nuove opzioni per chi sceglie di candidarsi. La tempistica di selezione e le opportunità di completamento variano in base a queste novità.

I nuovi posti orario rappresentano una delle principali novità della procedura per l'assegnazione delle supplenze da GPS. Nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, ha spiegato come funziona questa nuova tipologia di incarico e quali effetti può avere sulla compilazione delle 150 preferenze, in particolare per chi intende richiedere anche gli spezzoni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze GPS 150 preferenze docenti: posto orario, COE e COI, a cosa fare attenzione

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