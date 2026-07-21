Supplenze GPS 150 preferenze come funziona il ripescaggio | perché non serve più inserire tutte le scuole Di cosa parliamo? Il Punto di Giuseppe Semeraro

Dal prossimo anno, per le supplenze GPS con 150 preferenze, non sarà più necessario inserire tutte le scuole nelle domande. Il nuovo meccanismo di ripescaggio permette di selezionare solo alcune preferenze, eliminando l'obbligo di indicare ogni scuola. La procedura sarà più snella e più semplice, con un sistema che permette di ripescare candidati già inseriti in graduatoria senza dover ripetere l'intera procedura. La novità riguarda esclusivamente la compilazione delle preferenze nelle domande.

Con l'introduzione del nuovo meccanismo del "ripescaggio", cambia il modo di compilare la domanda delle 150 preferenze per le supplenze da GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, con l'intervento di Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, che ha illustrato il funzionamento del nuovo algoritmo e le conseguenze delle nuove sanzioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, a che punto siamo

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