Supplenze e 150 preferenze 2026 | accesso alla piattaforma e istruzioni operative Il Punto di Giuseppe Semeraro

La piattaforma ministeriale per le domande di supplenze e le 150 preferenze per il 2026 è stata aperta. Durante un Question Time su Orizzonte Scuola, condotto da Andrea Carlino, sono state fornite le prime indicazioni operative per i candidati che intendono presentare domanda.

Con l'apertura della piattaforma ministeriale per la presentazione della domanda delle 150 preferenze per le supplenze dell'anno scolastico 202627, il Question Time di Orizzonte Scuola, condotto da Andrea Carlino, ha offerto le prime indicazioni operative per gli aspiranti. Ospite della diretta è stato Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, che ha illustrato i controlli da effettuare prima della compilazione e gli accorgimenti necessari per evitare errori nella fase di inoltro dell'istanza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas

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