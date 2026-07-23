Suppenze docenti 2026 COE su due comuni | si può rinunciare a una sede? Cosa prevedono le regole Pillole di Question Time
Per le supplenze docenti 2026, chi accetta incarichi come disponibilità per le cattedre orario esterne deve accettare l’intera posizione. Lo ha spiegato un esperto di normativa scolastica durante un approfondimento online, specificando che non è possibile rinunciare a una delle sedi assegnate se si opta per questa tipologia di incarico. La normativa attuale non prevede deroghe o modifiche per i docenti che lavorano tra due comuni.
Chi accetta la disponibilità per le cattedre orario esterne (COE) deve sapere che l'eventuale incarico va accettato nella sua interezza. A chiarirlo è stato Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, rispondendo a un quesito sulle COE articolate tra due comuni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze docenti 150 preferenze GPS, come compilare la domanda senza errori
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