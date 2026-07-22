Supplenze docenti alcune ore alla scuola statale e alcune alla paritaria | si può ma con dei vincoli Pillole di Question Time

Un docente può svolgere una supplenza a tempo pieno nella scuola statale e contemporaneamente insegnare in una scuola paritaria, ma solo sotto determinate condizioni. La normativa prevede dei vincoli che regolano questa possibilità, anche se non vengono specificati nel dettaglio. La questione riguarda la compatibilità tra le due attività e i limiti imposti per evitare sovrapposizioni o conflitti di orario. La normativa si applica a casi specifici e richiede il rispetto di regole precise.

Un docente può accettare una supplenza a tempo pieno nella scuola statale e continuare contemporaneamente a lavorare in una scuola paritaria? Sul tema è intervenuto Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, chiarendo quali sono le differenze tra un incarico full time e uno part-time. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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