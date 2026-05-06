Calciomercato Roma | Nusa obiettivo principale ma spuntano Summerville e Tzolis

La Roma si appresta a un’estate di mercato molto movimentata, con diverse trattative in corso. L’obiettivo principale rimane Nusa, ma nelle ultime settimane sono emerse anche le possibili acquisizioni di Summerville e Tzolis. La squadra si trova a dover gestire anche alcune cessioni obbligate e rinnovi contrattuali complessi, nel tentativo di rafforzare la rosa sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

La Roma si prepara a vivere un’ estate di calciomercato particolarmente intensa, tra cessioni obbligate, rinnovi complicati e acquisti necessari per garantire una rosa ancor più competitiva a Gian Piero Gasperini. L’obiettivo dunque è chiaro: rifondare quel reparto offensivo sulle corsie esterne, che durante l’anno è stato spesso oggetto di dissidi con il ds Massara. Il nome già circolato in rete ed in cima alla lista dei desideri di Gasperini, resta quello di Antonio Nusa, talento classe 2005 del Lipsia considerato perfetto per il suo gioco dinamico, aggressivo e verticale. L’esterno norvegese, con cinque gol e quattro assist tra Bundesliga e DFB-Polak, rappresenta il profilo ideale per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita, ma la trattativa si preannuncia complessa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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