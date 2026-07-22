Il trasferimento di Summerville rischia di saltare, con l’accordo che si sta sfaldando. Nel frattempo, il club ha rivolto l’attenzione su Nusa, considerato un obiettivo prioritario. Moreira, invece, rimane un’opzione versatile per il reparto difensivo, pronto a ricoprire più ruoli. La trattativa per Summerville si è complicata nelle ultime ore, mentre Nusa è diventato il nome più caldo tra i possibili acquisti.

2026-07-22 17:00:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Con Crysencio Summerville che sembra ormai un capitolo chiuso, il ds della Roma Tony D’Amico ha già rilanciato la ricerca di un trequartista, con un obiettivo chiaro: dare a Gian Piero Gasperini un rinforzo di altissimo livello. Nusa il sogno, Moreira il jolly Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Nusa resta in cima alla lista dei desideri della Roma ed è probabilmente il talento più interessante preso in considerazione. L’esterno norvegese rappresenterebbe un passo avanti ancora più grande rispetto a Summerville, ma qualsiasi accordo con l’RB Lipsia dovrebbe essere estremamente difficile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Justcalcio.com - La Roma vede l’accordo di Summerville quasi svanire mentre Nusa diventa il bersaglio dei sogni e Moreira rimane un jolly

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma, sfumato Summerville: Nusa, Moreira e Schjelderup nel mirino per l’attacco. La strategia dei giallorossi

Leggi anche: Roma a caccia del trequartista: sfumato Summerville, Nusa prende quota. Moreira e Godts le alternative

Temi più discussi: Summerville alla Roma rischia di saltare? L'inserimento dell'Al-Hilal di Inzaghi spaventa i giallorossi: la decisione del giocatore; Ancora una beffa per la Roma di Gasp: offerta shock dell'Al-Hilal, Summerville va in Arabia; Summerville vicino all'Arabia e Garnacho verso l'Aston Villa: la Roma vede sfumare i suoi obiettivi di mercato; Tutti i maxi schermi per la finale dei Mondiali a Roma. La mappa dei quartieri.

Dopo quelli di Ryugu, ora anche alcuni campioni di #Bennu – l’asteroide visitato dalla sonda Osiris-Rex della Nasa – sono stati recapitati al team di Ernesto Palomba dell’ @INAF_IAPS di Roma per essere analizzati. Siamo andati a vedere. x.com

ENELtiPREMIA regala 15 kWh per ricaricare l'auto alle colonnine reddit

Clamoroso Roma, salta Summerville: l’Al-Hilal ribalta tutto all’ultimoLa corsa a Crysencio Summerville entra nella fase decisiva. Quando tutto sembrava apparecchiato per il trasferimento alla Roma, l’irruzione dell’Al-Hilal ha cambiato completamente lo scenario, trasfor ... msn.com

Xabi Alonso non esclude la cessione di Garnacho alla Roma: VedremoParole. Ma che hanno un peso specifico in chiave calciomercato. Xabi Alonso ha aperte alla cessione di Alejandro Garnacho, esterno che piace alla Roma e per il quale non sembra esserci posto nel nuovo ... msn.com