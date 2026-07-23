Sul caso Mario Roggero ci stanno raccontando un sacco di balle
Sul caso di Mario Roggero circolano molte informazioni false. Si parla di risarcimenti alle famiglie dei rapinatori, di sequestro dei conti bancari e di proposte per modificare la legge sulla legittima difesa. Tutti questi dettagli sono stati smentiti o non corrispondono alla realtà dei fatti ufficiali.
Dal risarcimento alle famiglie dei rapinatori al sequestro dei conti, passando per la grazia e le proposte per ridefinire la legittima difesa: una raccolta di tutte le mistificazioni sul caso di Mario Roggero. Perché raccontare la realtà dei fatti vale più di qualche like. 🔗 Leggi su Fanpage.it
MARIO ROGGERO è stato CONDANNATO
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