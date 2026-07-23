Sul caso Mario Roggero ci stanno raccontando un sacco di balle

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul caso di Mario Roggero circolano molte informazioni false. Si parla di risarcimenti alle famiglie dei rapinatori, di sequestro dei conti bancari e di proposte per modificare la legge sulla legittima difesa. Tutti questi dettagli sono stati smentiti o non corrispondono alla realtà dei fatti ufficiali.

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Dal risarcimento alle famiglie dei rapinatori al sequestro dei conti, passando per la grazia e le proposte per ridefinire la legittima difesa: una raccolta di tutte le mistificazioni sul caso di Mario Roggero. Perché raccontare la realtà dei fatti vale più di qualche like. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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