Meloni e il caso Mario Roggero | Mi aggredisci mi difendo E dovrei risarcirti io? L’attacco della premier sul gioielliere condannato

La premier ha pubblicato un messaggio sui social media in cui commenta un episodio avvenuto tra lei e un gioielliere condannato. Nel testo, si legge che si sarebbe difesa dopo un'aggressione e si chiede se dovrebbe essere lei a pagare un risarcimento. La comunicazione non cita direttamente il nome del gioielliere, ma sembra riferirsi a un fatto specifico di cronaca.

Del caso di Mario Roggero la premier Giorgia Meloni non fa riferimenti espliciti, ma il suo post sui social suona come una netta presa di posizione sulla vicenda. La premier sui social scrive: «Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto». E aggiunge che «chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso» e che «lo Stato sta dalla parte delle persone perbene, non dei criminali». Al messaggio, la premier ha allegato anche una sua card con la scritta «Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque». Perché la premier tira in ballo il DDL Sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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