Luca Bizzarri sul caso Roggero | Provo compassione per lui poi attacca la politica | Lo stanno rapinando

Luca Bizzarri ha commentato il caso del gioielliere coinvolto in un procedimento giudiziario, affermando di provare compassione per lui. Nel video intitolato “Io sono Mario Roggero”, ha criticato la gestione politica della vicenda, sostenendo che il gioielliere venga “rapinato”. Bizzarri ha espresso queste opinioni pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso.

Anche Luca Bizzarri è intervenuto sul caso del gioielliere Mario Roggero con un video intitolato provocatoriamente “Io sono Mario Roggero”. Il comico e conduttore ha espresso “compassione” per il commerciante di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, ma ha attaccato gli esponenti politici che a suo dire stanno strumentalizzando il caso per il loro tornaconto. Bizzarri ha chiuso il suo intervento sostenendo che la politica adesso stia “rapinando” Roggero in modo subdolo. “Alla sesta volta, dopo anni, all’ennesima rapina, a quello lì gli si è chiusa la vena, li ha inseguiti e ha sparato” – dice l’attore genovese nel video condiviso sui suoi social – “Gli vuoi dire che ha sbagliato? Beh, sì, ha sbagliato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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