Domani, venerdì 24 luglio alle 18, la Biblioteca comunale di Bibbiena ospiterà un fumettista noto come Sudario Brando, che presenterà il suo lavoro e il suo percorso artistico. L’evento segna l’ingresso del fumetto nella struttura, portando con sé quasi cinquant’anni di storie e personaggi. La serata offrirà l’occasione di conoscere da vicino il creatore e la sua produzione, che attraversa vari generi e stili narrativi.

Domani, venerdì 24 luglio, alle ore 18, la Biblioteca comunale di Bibbiena apre le porte a Sudario Brando, fumettista dal nome che pare uscito da un’avventura disegnata e dalla carriera capace di attraversare personaggi, epoche e immaginari diversi. L’appuntamento inaugura la mostra “Sudario Brando, il fumettista simile a un’arpa. Genesi del murale di piazza Tarlati e altre opere”, un percorso dedicato ai disegni originali dell’autore e al lavoro che ha portato alla realizzazione del murale nel centro storico di Bibbiena. Durante l’inaugurazione sarà possibile incontrare direttamente Sudario Brando e conoscere più da vicino il suo mondo creativo, fatto di matite, personaggi, citazioni e quella sana ostinazione artigianale che ancora resiste nell’epoca in cui ormai perfino il frigorifero pretende di essere intelligente. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sudario Brando sbarca a Bibbiena: il fumetto entra in biblioteca e porta con sé mezzo secolo di fantasia

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