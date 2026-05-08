mezzo secolo di fondazione lorenzini con lo sguardo al futuro della salute

Da cinquant’anni, l’azienda si dedica a migliorare la salute e la medicina, mantenendo un legame forte con le proprie origini. In questo periodo, ha portato avanti innovazioni e sviluppi nel settore, pur rimanendo fedele alla propria missione di contribuire al benessere delle persone. Ora, dopo cinque decenni, continua a lavorare per affrontare le sfide future nel campo sanitario, con un occhio rivolto alle nuove tecnologie e alle esigenze emergenti.

Mezzo secolo di impegno per fare la differenza in salute e medicina, memori delle radici ma con lo sguardo al futuro. “La Fondazione Lorenzini ha saputo diventare un punto di riferimento come laboratorio di idee e di connessioni in molti ambiti cruciali, in una dimensione sempre più internazionale”, ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel corso delle celebrazioni dei primi 50 anni della fondazione. “Di fronte alle sfide complesse che ci troviamo ad affrontare oggi, è evidente come sia sempre più essenziale creare spazi di confronto tra Istituzioni, comunità scientifica e cittadini, per delineare insieme i nuovi scenari della salute”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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