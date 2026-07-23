Le autorità hanno annunciato una riduzione degli orari di apertura, alcune giornate di chiusura e problemi tecnici con le installazioni digitali. Le modifiche hanno provocato lamentele da parte dei visitatori, che hanno segnalato disagi e malfunzionamenti. Nessuna delle misure adottate sembra aver migliorato significativamente la situazione, e le proteste continuano. La gestione ha dichiarato che nulla cambierà nel breve termine.

Riduzione degli orari di apertura, qualche giorno di serrata e alcune installazioni tecnologiche fuori uso che non sono sfuggite alle proteste dei turisti. Il Museo multimediale Federico II Stupor Mundi, donato dall’imprenditore Gennaro Pieralisi al Comune nel 2019, sta attraversando un momento di sofferenza e riorganizzazione. Alla base delle criticità vi sarebbero difficoltà di natura economica. La gestione è affidata da anni alla società RNB4culture. Il nuovo piano orari prevede la chiusura il lunedì e il martedì, con aperture dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 14, e il fine settimana dalle 10 alle 20. Ad agosto l’orario diventerà continuato dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 19, per poi tornare al modulo attuale a settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stupor Mundi e mugugni: "Ma nulla cambierà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scamarcio e lo Stupor Mundi: riprendono le riprese tra Puglia e NapoliLe riprese del film che vede protagonista l’attore sono riprese tra la Puglia e Napoli.

Lo Stupor mundi di Scamarcio, l'attore sarà Federico II di Svevia: riprese del film attese anche a PalermoLe riprese del film intitolato “La Meraviglia del Mondo” si svolgeranno anche a Palermo, che sarà l'ultima tappa del set.