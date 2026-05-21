Le riprese del film che vede protagonista l’attore sono riprese tra la Puglia e Napoli. La produzione ha ripreso le scene in varie location, coinvolgendo attori e troupe sul set. Durante le riprese, sono emerse alcune divergenze tra l’attore e i produttori riguardo alla sceneggiatura e al finale del film. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di tali divergenze, né sulle eventuali decisioni prese in merito. La produzione continua con le riprese in diverse location italiane.

? Domande chiave Come può un attore perdere il controllo sulla propria identità?. Perché il protagonista sfida i produttori per cambiare il finale?. Cosa accade quando la finzione si sovrappone alla storia di Federico II?. Dove si sposterà il set dopo le riprese tra Puglia e Napoli?.? In Breve Regia di Francesco Lopez tra Puglia, Basilicata e Napoli.. Prime riprese effettuate a Jesi e Napoli tra novembre e dicembre 2025.. Set pugliesi includono Castel del Monte, Bari, Andria, Barletta, Molfetta e Carovigno.. Prossima tappa produttiva prevista a Palermo per concludere il progetto.. L’11 maggio 2026 sono riprese le riprese del film La Meraviglia del Mondo, un progetto che vede Riccardo Scamarcio protagonista e co-produttore attraverso la sua società Lebowski. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scamarcio e lo Stupor Mundi: riprendono le riprese tra Puglia e Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lo Stupor mundi di Scamarcio, l'attore sarà Federico II di Svevia: riprese del film attese anche a PalermoArriveranno anche a Palermo (e sarà l'ultima tappa del set) le riprese del film “La Meraviglia del Mondo” del regista e produttore Francesco Lopez...

Leggi anche: Riccardo Scamarcio diventa Federico II nel nuovo film tra Puglia, Napoli e Palermo

Scamarcio è Federico II in La Meraviglia del mondo, riprese in corso. Il film di Francesco Lopez dedicato all'imperatore conosciuto come Stupor Mundi #ANSA x.com

Scamarcio sarà Federico II: in corso le riprese di La Meraviglia del mondoIl film di Francesco Lopez è dedicato all'imperatore noto come Stupor Mundi, e girato per gran parte in Puglia tra Castel del Monte, Bari, Andria, Barletta, Molfetta e Carovigno. rainews.it

Lo Stupor mundi di Scamarcio, l'attore sarà Federico II di Svevia: riprese del film attese anche a PalermoDopo il primo ciak tra Marche e Campania, la produzione prosegue in Puglia e Basilicata prima di approdare nel capoluogo siciliano per l'ultima fase del set ... palermotoday.it