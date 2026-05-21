Scamarcio e lo Stupor Mundi | riprendono le riprese tra Puglia e Napoli

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese del film che vede protagonista l’attore sono riprese tra la Puglia e Napoli. La produzione ha ripreso le scene in varie location, coinvolgendo attori e troupe sul set. Durante le riprese, sono emerse alcune divergenze tra l’attore e i produttori riguardo alla sceneggiatura e al finale del film. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di tali divergenze, né sulle eventuali decisioni prese in merito. La produzione continua con le riprese in diverse location italiane.

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? Domande chiave Come può un attore perdere il controllo sulla propria identità?. Perché il protagonista sfida i produttori per cambiare il finale?. Cosa accade quando la finzione si sovrappone alla storia di Federico II?. Dove si sposterà il set dopo le riprese tra Puglia e Napoli?.? In Breve Regia di Francesco Lopez tra Puglia, Basilicata e Napoli.. Prime riprese effettuate a Jesi e Napoli tra novembre e dicembre 2025.. Set pugliesi includono Castel del Monte, Bari, Andria, Barletta, Molfetta e Carovigno.. Prossima tappa produttiva prevista a Palermo per concludere il progetto.. L’11 maggio 2026 sono riprese le riprese del film La Meraviglia del Mondo, un progetto che vede Riccardo Scamarcio protagonista e co-produttore attraverso la sua società Lebowski. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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