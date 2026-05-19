Lo Stupor mundi di Scamarcio l' attore sarà Federico II di Svevia | riprese del film attese anche a Palermo

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese del film intitolato “La Meraviglia del Mondo” si svolgeranno anche a Palermo, che sarà l'ultima tappa del set. Il progetto, diretto e prodotto da Francesco Lopez con la casa di produzione indipendente Oz Film, vede come protagonista Riccardo Scamarcio, che ricoprirà il ruolo di Federico II di Svevia. La produzione ha annunciato che le riprese nella città siciliana sono programmate in una fase avanzata del progetto. Nessuna data precisa è stata comunicata per le riprese nel capoluogo siciliano.

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Arriveranno anche a Palermo (e sarà l'ultima tappa del set) le riprese del film “La Meraviglia del Mondo” del regista e produttore Francesco Lopez con la sua casa produzione indipendente Oz Film, con protagonista e co-produttore l'attore Riccardo Scamarcio, con la sua società Lebowski, dedicato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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