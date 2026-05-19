Lo Stupor mundi di Scamarcio l' attore sarà Federico II di Svevia | riprese del film attese anche a Palermo

Le riprese del film intitolato “La Meraviglia del Mondo” si svolgeranno anche a Palermo, che sarà l'ultima tappa del set. Il progetto, diretto e prodotto da Francesco Lopez con la casa di produzione indipendente Oz Film, vede come protagonista Riccardo Scamarcio, che ricoprirà il ruolo di Federico II di Svevia. La produzione ha annunciato che le riprese nella città siciliana sono programmate in una fase avanzata del progetto. Nessuna data precisa è stata comunicata per le riprese nel capoluogo siciliano.

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