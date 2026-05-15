Gite | se uno studente su un marciapiede si frattura una caviglia di chi è la colpa? Ecco perché i docenti non vogliono accompagnare più gli studenti Il Punto di De Martino
Durante la trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è parlato delle uscite scolastiche e delle responsabilità dei docenti che le accompagnano. Un esempio discusso riguarda uno studente che si è fratturato una caviglia mentre si trovava su un marciapiede, sollevando la domanda su chi sia responsabile in quel caso. L’avvocato Alessandro De Martino ha illustrato le questioni legali legate a questi eventi, evidenziando le problematiche che portano alcuni docenti a preferire di non partecipare più alle gite scolastiche.
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è tornato sul tema delle uscite didattiche e delle responsabilità che ricadono sui docenti accompagnatori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Gite: se uno studente su un marciapiede si frattura una caviglia, di chi è la colpa? Ecco perché di docenti non vogliono accompagnare più gli studenti. Il Punto di De MartinoNel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è tornato sul tema delle uscite...
Se blocco fisicamente uno studente violento è legittimo? Rischio una denuncia? Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel pieno di un’aggressione a scuola, docenti e collaboratori possono intervenire fisicamente per fermare uno studente? E soprattutto: quali...
Paura durante una gita scolastica nella Tuscia: uno studente di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino. Il giovane avrebbe fatto un volo di circa quattro metri, riportando seri traumi agli arti inferiori. I facebook
Perché molte persone si oppongono alla valutazione delle performance degli insegnanti? reddit
Gite scolastiche, il docente è responsabile anche se c’è scoperto un cavo elettrico in albergo. Il Punto di De MartinoNel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha richiamato un principio spesso poco conosciuto ma molto rilevante sul piano giuridic ... orizzontescuola.it
Gite scolastiche, uno studente su 2 non parte: Troppo care e rischioseConfermando un trend ormai stabile dal post pandemia - quando le gite sono riprese dopo due anni di stop - che vede la quota degli alunni che restano a casa e i motivi che spingono le scuole a non ... rainews.it