Gite | se uno studente su un marciapiede si frattura una caviglia di chi è la colpa? Ecco perché i docenti non vogliono accompagnare più gli studenti Il Punto di De Martino

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è parlato delle uscite scolastiche e delle responsabilità dei docenti che le accompagnano. Un esempio discusso riguarda uno studente che si è fratturato una caviglia mentre si trovava su un marciapiede, sollevando la domanda su chi sia responsabile in quel caso. L’avvocato Alessandro De Martino ha illustrato le questioni legali legate a questi eventi, evidenziando le problematiche che portano alcuni docenti a preferire di non partecipare più alle gite scolastiche.

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Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è tornato sul tema delle uscite didattiche e delle responsabilità che ricadono sui docenti accompagnatori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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