Convocato a sorpresa in Presidenza è legittimo? Ecco quando non lo è Mai lasciare la classe scoperta anche se è il Dirigente a convocarti Il Punto di De Martino

Un dirigente scolastico ha convocato a sorpresa un docente in Presidenza. La questione riguarda la legittimità di questa convocazione, che può essere considerata non valida se non rispettano specifiche procedure. La normativa prevede che le convocazioni devono essere chiare e rispettare i tempi stabiliti, anche se sono i dirigenti a chiamare i docenti. La rubrica di Orizzonte Scuola approfondisce i limiti di questa modalità e la necessità di mantenere la trasparenza nelle comunicazioni ufficiali.

La domanda di partenza riguarda una situazione che molti insegnanti dichiarano di aver vissuto almeno una volta: il dirigente può convocare un docente mentre è in servizio, lasciando la classe senza sorveglianza? Per De Martino “La classe scoperta mai”, afferma. “Il dirigente scolastico deve avere dei limiti anche perché si tratta di garantire l’insegnamento e l’erogazione del servizio pubblico agli studenti.” Secondo il legale, una convocazione non può mai comportare l’abbandono della vigilanza sugli alunni. Il dirigente, infatti, deve tenere conto delle responsabilità che derivano dal proprio ruolo e della necessità di garantire la continuità del servizio scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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