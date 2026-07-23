stretta sulle case dormitorio

Le autorità hanno avviato controlli intensivi sui dormitori abusivi situati nelle palazzine del centro e del Borgo marinaro. Sono stati effettuati ispezioni anche sugli impianti idrici ed elettrici per verificare eventuali irregolarità. L’intervento mira a ridurre il sovraffollamento all’interno degli appartamenti e a prevenire situazioni di rischio legate a strutture non conformi. Le operazioni continuano con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme edilizie.

Stretta sui dormitori abusivi nelle palazzine del centro e del Borgo marinaro, e controlli a tappeto sugli impianti idrici ed elettrici. L’obiettivo: contrastare il sovraffollamento degli appartamenti a Civitanova. Da settimane sono ripresi i controlli, avviati già da alcuni anni. A fare il punto è l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni. "A Civitanova la polizia locale, in collaborazione con gli uffici comunali, sta conducendo una vera e propria mappatura delle abitazioni sospettate di essere trasformate in dormitori" spiega. L’allarme era partito dai cittadini. "Ci giungono segnalazioni di appartamenti dove c’è un viavai molto importante di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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