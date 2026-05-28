Tragedia in Kenya fiamme nel dormitorio di una scuola | morte 10 studentesse Si indaga sulle cause dell’incendio

Un incendio ha colpito il dormitorio di una scuola a Nakuru, in Kenya, provocando la morte di dieci studentesse. Le fiamme si sono sviluppate durante la notte, distruggendo la struttura dove le giovani vivevano. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e recuperato i corpi delle vittime.

Un incendio devastante ha spezzato la vita di almeno dieci giovani alunne durante le ore notturne. Il fuoco ha distrutto la struttura che le ospitava nella città di Nakuru, in Kenya. Molte altre ragazze hanno riportato ustioni e necessitano di cure mediche. A diffondere i dettagli della tragica notizia è l’agenzia di stampa ANSA. Le fiamme hanno avvolto lo stabile appartenente alla Utumishi Girls Academy. Le squadre di emergenza sono subito intervenute sul luogo del disastro. Il comandante della polizia regionale della Rift Valley, Samuel Ndanyi, ha confermato la perdita delle giovani vite chiarendo che il lavoro per aiutare le ragazze ferite e mettere in sicurezza l’area prosegue senza sosta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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