Tragedia in Kenya fiamme nel dormitorio di una scuola | morte 16 studentesse ferite 74 Si indaga sulle cause dell’incendio

Un incendio nel dormitorio di una scuola a Nakuru, in Kenya, ha causato la morte di 16 studentesse e il ferimento di 74. L’incendio si è verificato durante la notte, distruggendo la struttura che ospitava le giovani. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle circostanze che hanno portato all’incendio né sui motivi dell’accaduto. La scuola rimane chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

Un incendio devastante ha spezzato la vita di almeno dieci giovani alunne durante le ore notturne. Il fuoco ha distrutto la struttura che le ospitava nella città di Nakuru, in Kenya. Molte altre ragazze hanno riportato ustioni e necessitano di cure mediche. A diffondere i dettagli della tragica notizia è l’agenzia di stampa ANSA. Le fiamme hanno avvolto lo stabile appartenente alla Utumishi Girls Academy. Le squadre di emergenza sono subito intervenute sul luogo del disastro. Il comandante della polizia regionale della Rift Valley, Samuel Ndanyi, ha confermato la perdita delle giovani vite chiarendo che il lavoro per aiutare le ragazze ferite e mettere in sicurezza l’area prosegue senza sosta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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