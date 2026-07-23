" Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori. Vi spiego cosa cambia e perché": Giorgia Meloni ha introdotto così un suo video pubblicato sui social. Un video in cui ha spiegato cosa cambierà d'ora in poi con l'approvazione della nuova norma anti-maranza. "Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori - ha detto -. Voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stretta anti-maranza, parla Meloni: "Chi sbaglia paga, anche se minorenne"

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Nuova stretta anti-maranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori

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