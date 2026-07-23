L’Anas ha condotto le prove di carico sui due nuovi viadotti lungo la strada statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia. Le prove hanno coinvolto dodici mezzi pesanti per verificare la resistenza delle strutture. Le verifiche fanno parte di un test di stress sui nuovi ponti, realizzati nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada.

Perugia, 23 luglio 2026 – L’ Anas ha eseguito le prove di carico sui due nuovi viadotti realizzati nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 318 di Valfabbrica (direttrice Perugia-Ancona) tra Valfabbrica e Casacastalda. Lo stress test. Le prove sono state effettuate con l'impiego di 12 mezzi pesanti, ciascuno di massa complessiva pari a circa 50 tonnellate, in tre diverse configurazioni. I dati raccolti circa la risposta della struttura saranno utilizzati nell’ambito delle procedure di collaudo delle opere. https:www.lanazione.itvideosiena-grosseto-la-spettacolare-demolizione-del-viadotto-u8puxm2k I nuovi viadotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stress test per i nuovi viadotti, prove di carico con dodici mezzi pesanti

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