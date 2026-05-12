Test di tenuta nell' ex ospedale di via Atenea | dopo il dissequestro scattano le prove di carico
L'ex ospedale di via Atenea si prepara ad affrontare le prime prove di carico dopo il dissequestro, che segnano un passo importante nel percorso di riqualificazione dell'edificio. Questa mattina sono previste verifiche tecniche di tenuta strutturale per valutare la stabilità dell’immobile. Le operazioni, condotte da tecnici specializzati, mirano a raccogliere i dati necessari per proseguire con le procedure di riutilizzo dell’area come polo universitario.
Via Atenea si prepara a una mattinata di verifiche tecniche per sbloccare il futuro del polo universitario agrigentino. Il Comune ha firmato un’ordinanza che, per la giornata di giovedì, impone restrizioni al transito e alla sosta. Serviranno per permettere l’esecuzione di prove di carico su.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Crollo nell’ex ospedale di via Atenea, la Procura dispone il dissequestroQuasi un anno dopo il crollo nell’ex ospedale Cavalieri di Malta di via Atenea, avvenuto il 15 maggio dello scorso anno, il pubblico ministero...
Il ponte dei sospiri (fiorentini): Verrazzano, analisi in corso. E per le prove di carico scattano le chiusureFirenze, 30 marzo 2026 – Dibattito in Consiglio comunale a Firenze sullo stato di salute del ponte da Verrazzano, a Firenze, dove dovrà passare la...
Argomenti più discussi: Mercato del contadino di viale Tica al voto il 13 maggio,test di tenuta della maggioranza; Laowa 200mm f/2 AF FF: temptation lens; Test moto PS: il vincitore è lo stesso di Motorrad, cambia tutto il resto della classifica; Atlas Copco acquisisce società statunitense specializzata in sistemi per il vuoto e test di tenuta.
Genitori sani di mente a cui vengono sottratti i figli sulla base di banali test del disegno e perizie fatte usando il traduttore dello smartphone. Il risultato di questo scempio istituzionale? Una bimba di 7 anni finita in ospedale d'urgenza e lasciata da sola, tenuta facebook
Ha superato il test di perdita di 24 ore reddit
La Russia nella politica globale Come la Russia può vincere la nuova guerra mondiale Sergej Karaganov Dottore in scienze storiche, professore emerito, direttore scientifico della Facoltà di economia mondiale e politica mondiale della Scuola Superiore di Ec x.com