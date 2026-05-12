Statale invasa da un carico di pomodori dopo lo scontro fra mezzi pesanti

Questa mattina sulla strada statale E45, all’altezza del chilometro 161, si è verificato un incidente tra due mezzi pesanti che ha causato la chiusura totale della carreggiata in entrambe le direzioni. Dopo lo scontro, un carico di pomodori è finito sulla carreggiata, invadendo la strada e creando disagi alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

SANSEPOLCRO – Grave incidente stradale questa mattina lungo la E45, all’altezza del chilometro 161, dove lo scontro tra due autoarticolati ha provocato la chiusura totale dell’arteria in entrambi i sensi di marcia. Il sinistro è avvenuto in un tratto particolarmente critico, caratterizzato dalla presenza di un cantiere stradale che costringe i mezzi al doppio senso di circolazione in un’unica carreggiata. L’impatto tra i due mezzi pesanti è stato violentissimo: uno dei semirimorchi si è staccato dalla motrice, riversando sull’asfalto gran parte del carico di pomodori che trasportava. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti nello scontro e, dopo essere stati estratti dalle cabine, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Statale invasa da un carico di pomodori dopo lo scontro fra mezzi pesanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riaperto il tratto di autostrada A14 chiuso per lo scontro fra tre mezzi pesantiÈ stato riaperto, verso le ore 10 di martedì 3 marzo, il tratto di autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud... Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel trafficoIn agro di Serracapriola, sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e i carabinieri per i rilievi del caso... Argomenti più discussi: Dolomiti, pericolo crolli con il disgelo: Vanno monitorate anche le pareti; Traffico bloccato e città invasa: è il giorno della Spring Run VIDEO; Strade imbiancate di ghiaccio. Bambini aiutati a uscire dal bus; Italia: nubisfragio a Messina; 18 vittime. Giardini Naxos, tratto della Statale 114 invasa da fango e detritiI nubifragi che hanno investito la Sicilia hanno creato problemi nel Messinese. Disagi a Giardini Naxos per l'allagamento della Statale in corrispondenza di contrada Pallio. Una bomba d'acqua si è ... rainews.it