La posizione di Salim El Koudri si aggrava dopo il reato di omicidio. La famiglia dell’uomo ha commentato la notizia definendola “terribile” e ha espresso dolore, descrivendo la giornata come la più brutta possibile. El Koudri è coinvolto in un episodio che ha portato a una strage, con le autorità che continuano le indagini. La sorella ha commentato la notizia tra le lacrime, senza fornire ulteriori dettagli.

"Che notizia terribile. Questa è la più brutta giornata che potessi immaginare". Sono state queste le parole pronunciate tra le lacrime dalla sorella di Salim El Koudri, l’attentatore di via Emilia Centro. La famiglia dell’indagato ha affidato al proprio legale, avvocato Fausto Gianelli, parole di vicinanza ai parenti della vittima dell’attentato, Monica Esposito. Lui, Salim El Koudri, fino a ieri non sapeva nulla del decesso di una delle otto persone che ha travolto a velocità folle, quel giorno, sulla via Emilia e con la chiara intenzione – secondo la procura – di uccidere. Oggi, con il decesso di Monica Esposito la sua ‘posizione’ si aggrava ulteriormente: all’indagato sono stati contestati i reati di lesioni e strage, che prevede l’ergastolo nel caso in cui si dovesse provocare la morte di una o più persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage e ora omicidio. Si aggrava la posizione di Salim El Koudri. La famiglia: "Terribile"

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