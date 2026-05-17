Chi è Salim El Koudri il 31enne fermato per la strage di Modena

Un uomo di 31 anni è stato fermato in relazione a un episodio avvenuto nel centro storico di Modena, dove alcune persone sono state investite con un’auto e un uomo è stato ferito con un coltello. La polizia ha arrestato il sospetto con l’accusa di aver causato lesioni aggravate e di aver provocato una strage. L’indagine è ancora in corso e non sono state rese note ulteriori informazioni sulla sua identità o sui motivi dell’episodio.

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