Chi è Salim El Koudri il 31enne fermato per la strage di Modena
Un uomo di 31 anni è stato fermato in relazione a un episodio avvenuto nel centro storico di Modena, dove alcune persone sono state investite con un’auto e un uomo è stato ferito con un coltello. La polizia ha arrestato il sospetto con l’accusa di aver causato lesioni aggravate e di aver provocato una strage. L’indagine è ancora in corso e non sono state rese note ulteriori informazioni sulla sua identità o sui motivi dell’episodio.
Dietro il pomeriggio di terrore che ha sconvolto il centro storico di Modena c’è il volto di Salim El Koudri, 31 anni, l’uomo fermato con l’accusa di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con la sua auto diversi passanti in via Emilia Centro e aver ferito con un coltello un uomo che aveva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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E’ accusato di strage e lesioni aggravate Salim El Koudri, il 31enne italiano di origini marocchine nato a Bergamo che sabato si è lanciato con l’auto sulla folla in centro storico a Modena. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo non era sotto l’effetto di alc - Facebook facebook
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