Storia del Counseling in Italia | evoluzione e professionisti online

Il Counseling in Italia si basa su una relazione di aiuto tra un professionista e un cliente che cerca supporto per problemi personali o lavorativi. La figura del counselor, esperto in questo campo, è diventata sempre più presente anche online, seguendo l’evoluzione della professione nel paese. La disciplina si è sviluppata nel tempo, offrendo un punto di riferimento per chi cerca assistenza in situazioni di difficoltà.

Il Counseling è una professione che si basa su una relazione d’aiuto che vede una figura esperta, il counselor, venire consultata da un cliente che ha bisogno di risolvere un determinato problema in ambito professionale o personale. Per accompagnarlo verso il risultato che desidera, il Counselor utilizza strumenti come l’empatia e l’ascolto attivo, senza fare diagnosi, prerogativa di professionisti come lo psicoterapeuta, e con interventi fortemente limitati nel tempo. I percorsi di Counseling, che si basano anche sull’utilizzo, da parte del professionista, di tecniche come la comunicazione assertiva, sempre con lo scopo di promuovere nel cliente la valorizzazione dei propri punti di forza, sono regolamentati, nel nostro Paese, dalla Legge 42013, il pilastro normativo per le libere professioni intellettuali senza un ordine. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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La storia dell AIAT e di Neopsiche nel panorama AT italiano - dr. R. Ventriglia e dr. L. Quagliotti

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