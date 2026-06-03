Transizione energetica e mobilità in Italia | l’evoluzione del parco auto circolante

In Italia, il parco auto circolante sta cambiando con un incremento delle vetture a basse emissioni. Secondo le statistiche del Centro Studi di AutoScout24, le auto ibride ed elettriche rappresentano una quota crescente, mentre diminuisce il numero di veicoli a benzina e diesel. La transizione energetica si riflette anche nell’aumento delle immatricolazioni di veicoli ecologici. La crescita di queste tipologie di auto è più evidente nelle aree urbane rispetto alle zone rurali.

(Adnkronos) – In base alle rilevazioni statistiche elaborate dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, pubblicate in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Ambiente del 3 giugno 2026, il parco automobilistico nazionale ha raggiunto una consistenza complessiva di circa 41,7 milioni di unità. Nel periodo compreso tra il 2020 e il 2025, l'indicatore macroeconomico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Coima, dal 2020 mobilitati 5 miliardi con fondo Impact per rigenerazione urbana

Notizie e thread social correlati

Dal possesso all'utilizzo, cambia la mobilità degli italiani e Yoyomove racconta l'evoluzione del noleggio autoNegli ultimi anni, la modalità di utilizzo delle auto in Italia sta subendo una trasformazione, passando dal possesso tradizionale all’uso di servizi...

Italia al palo sulla transizione energetica: zero efficientamento e sempre più gasL’Italia mostra segnali di rallentamento nella transizione energetica, con poche iniziative di efficientamento e un aumento dell’uso di gas naturale.

Temi più discussi: Al via un nuovo programma formativo Servizi pubblici locali e mobilità sostenibile; Mobilità elettrica: Atlante e Dolomiti Energia inaugurano una stazione di ricarica alimentata da energia solare: Le nostre competenze per la transizione energetica; Flagship Project 2: Rome Technopole e la rigenerazione urbana tra transizione energetica e digitale; Pedro Sánchez lancia un piano climatico da 9 miliardi di euro.

Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industrial x.com

Transizione energetica e sviluppo territoriale: al Dipartimento di Economia il confronto con Francesco Corvace. L’autore di Energie in Puglia. Pala al centro! ospite ...Foggia 30 maggio 2026. Il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia promuove un importante momento di analisi e confronto interdisciplinare dedicato a uno dei dossier più strategici per le po ... zeroventiquattro.it

Pianificare la transizione energetica: strumenti e strategie per comuni sostenibiliIl 27 maggio a Torino un evento rivolto a enti locali, tecnici, professionisti e cittadini interessati per accelerare la transizione energetica nei territori ... torinoggi.it