Italia terzultima in Europa per professionisti digitali | fermi al 3,8% contro la media del 5,0%
In Italia, la percentuale di professionisti digitali rappresenta il 3,8%, sotto la media europea del 5,0%. Nonostante la crescita del settore informatico e delle telecomunicazioni, il nostro Paese si colloca tra le ultime posizioni in Europa per questa figura professionale. La presenza di esperti nel settore digitale resta inferiore rispetto alla media continentale, evidenziando un gap rispetto ad altri Paesi europei.
Il mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni continua a espandersi a ritmi sostenuti, creando innumerevoli opportunità lavorative in tutto il continente. I numeri di Eurostat illustrano una progressione entusiasmante. Nel 2025, l’Unione Europea conta 10.45 milioni (esattamente 10.450.800) di specialisti ICT. Questi lavoratori rappresentano oggi il 5.0% dell’intera forza lavoro del continente. Analizzando i fogli di calcolo originali, il balzo in avanti risulta evidente. Soltanto nel 2016, i professionisti del settore erano circa 6.9 milioni (6.919.500) e costituivano appena il 3.6% degli occupati. I dati dimostrano una grande forza del comparto, capace di assorbire sempre più risorse umane nel volgere di un solo decennio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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