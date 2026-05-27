Italia terzultima in Europa per professionisti digitali | fermi al 3,8% contro la media del 5,0%

Il mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni continua a espandersi a ritmi sostenuti, creando innumerevoli opportunità lavorative in tutto il continente. I numeri di Eurostat illustrano una progressione entusiasmante. Nel 2025, l’Unione Europea conta 10.45 milioni (esattamente 10.450.800) di specialisti ICT. Questi lavoratori rappresentano oggi il 5.0% dell’intera forza lavoro del continente. Analizzando i fogli di calcolo originali, il balzo in avanti risulta evidente. Soltanto nel 2016, i professionisti del settore erano circa 6.9 milioni (6.919.500) e costituivano appena il 3.6% degli occupati. I dati dimostrano una grande forza del comparto, capace di assorbire sempre più risorse umane nel volgere di un solo decennio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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