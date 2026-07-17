Sono state approvate nuove linee guida in Europa per le riprese delle gare di atletica femminile, con l’obiettivo di evitare rappresentazioni sessualizzanti delle atlete. Le regole specificano come devono essere inquadrati i corpi durante le riprese, limitando le angolazioni e le zoomate che potrebbero enfatizzare aspetti sessuali. La direttiva interessa le emittenti e le produzioni televisive, che devono conformarsi alle nuove indicazioni per trasmettere le competizioni.

In Europa ci sono nuove linee guida per le riprese nelle gare di atletica femminile che puntano a evitare la sessualizzazione i corpi delle atlete. Le ha pubblicate l’Unione Europea di Radiodiffusioen (EBU), l’organizzazione che riunisce le principali emittenti dei paesi europei, che le ha sviluppate in collaborazione con la federazione europea di atletica e consultando tre atlete. Molte atlete si lamentavano da tempo del modo in cui venivano inquadrate durante le gare, in cui per avere maggiore libertà di movimento si indossano regolarmente vestiti poco coprenti. Fra quelle che hanno collaborato con l’EBU allo sviluppo delle linee guida, la... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le nuove linee guida per evitare riprese sessualizzanti nell’atletica femminile

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