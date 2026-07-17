Basta zoom sul corpo e slow-motion voyeuristici | cosa dicono le nuove regole tv europee contro la sessualizzazione delle atlete

Le nuove regole europee per le trasmissioni sportive vietano le inquadrature strategiche dal basso, gli zoom invadenti e i replay al rallentatore che focalizzano parti del corpo senza rilevanza sportiva. È inoltre proibito l'uso di immagini in slow-motion con finalità voyeuristiche, che enfatizzano aspetti fisici delle atlete. Queste norme mirano a limitare la sessualizzazione durante le trasmissioni televisive di eventi sportivi. Le disposizioni sono state adottate per garantire una rappresentazione più rispettosa delle atlete.

Niente inquadrature strategiche dal basso, basta con gli zoom invadenti e inopportuni sulle parti del corpo e stop ai replay al rallentatore che non hanno alcuna rilevanza sportiva. In tutta Europa scatta una vera e propria rivoluzione per le emittenti televisive, chiamate a rispettare le nuove linee guida pensate per contrastare in modo netto la sessualizzazione delle atlete durante le competizioni. Il messaggio è che le donne in gara sono professioniste e la narrazione mediatica deve concentrarsi unicamente sul gesto tecnico, oscurando qualsiasi deriva voyeuristica legata alle forme fisiche o alla bellezza estetica. Cosa cambia nelle dirette. 🔗 Leggi su Open.online

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