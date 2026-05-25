Stop al voto | alle 15 iniziate le operazioni di spoglio

Alle 15 sono terminate le operazioni di voto in tutte le 262 sezioni della città. Da quel momento è iniziato lo spoglio delle schede, che determinerà l’elezione del nuovo sindaco, del consiglio comunale e delle sette Circoscrizioni. La fase di scrutinio si svolge nei seggi, con le operazioni che proseguiranno fino all’esito finale delle elezioni. Nessun dato sui risultati è stato ancora comunicato.

Alle 15 terminate le votazioni in tutte le 262 sezioni cittadine. Inizia la tanto attesa fase di spoglio che porterà all'elezione del nuovo sindaco, del consiglio comunale e delle sette Circoscrizioni.Elezioni a Messina 2026, risultati sindaco e Comune: notizie e aggiornamenti in diretta . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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