Le retribuzioni degli insegnanti italiani sono diminuite del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021, secondo i dati dell’Ocse. Per il 2026, si prevede un calo aggiuntivo dello 0,9%. Le richieste di aumenti salariali avanzate dai sindacati non sono state accolte. La perdita di potere d'acquisto si protrae da anni. I numeri indicano che le retribuzioni italiane sono ormai sotto la media Ocse.

Le buste paga italiane perdono terreno da anni e i numeri dell'Ocse lo confermano: rispetto al primo trimestre del 2021 le retribuzioni reali risultano ancora più basse del 6,1%, con un ulteriore arretramento dello 0,9% stimato per il 2026. Dentro questo quadro gli stipendi scuola occupano l'ultimo gradino, con docenti e personale amministrativo pagati molto meno dei colleghi di altri ministeri.Perché gli stipendi scuola restano al paloIl problema non nasce con l'inflazione post pandemia. Le retribuzioni italiane si sono allontanate da quelle delle altre grandi economie europee dopo decenni di stagnazione. I prezzi corrono più veloci delle buste paga e il recupero non appare scontato. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Stipendi scuola sotto la media Ocse: nel 2026 previsto un ulteriore calo dello 0,9%, le richieste di Anief

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La crisi della scuola e della cultura in Italia. I dati choc che dovrebbero allarmarci .

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