Ocse | per la fiammata dell’inflazione salari reali in calo dello 0,9% nel 2026 in Italia

Secondo l’OCSE, l’inflazione in Italia crescerà nel 2026 a causa di un aumento dei prezzi dell’energia. Questo incremento porterà a una diminuzione dello 0,9% dei salari reali nel Paese. La crescita dei costi energetici ha influito sui prezzi al consumo, con effetti diretti sui salari dopo la correzione dell’inflazione. La previsione si basa sui dati economici attuali e sulle tendenze di mercato.

La nuova impennata dei prezzi dell’energia ha spinto al rialzo l’inflazione, provocando un contraccolpo negativo sui salari reali: si prevede che in Italia diminuiranno dello 0,9% nel 2026 e aumenteranno solo dello 0,2% nel 2027, alla luce dei limitati rinnovi dei contratti collettivi previsti per il prossimo anno e del rallentamento in corso nel mercato del lavoro. Le previsioni sono contenute nell’employment outlook dell’Ocse che stima per il nostro Paese l’inflazione al 3% nel 2026 e del 2,2% nel 2027, con i salari nominali in crescita, rispettivamente di circa il 2,2% e del 2,4%. Nel primo trimestre del 2026 i salari reali dei lavoratori italiani sono cresciuti dell’1,3% rispetto all’anno precedente, beneficiando soprattutto del basso tasso di inflazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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