Scuola media di 5 anni Meritocrazia e stipendi diversificati per gli insegnanti Inglese e psicologi | vi racconto la scuola che ho in testa INTERVISTA a Mauro Ghisellini

Una scuola media di cinque anni è stata proposta, con un sistema di stipendi differenziati in base alle competenze e alla meritocrazia tra gli insegnanti. La proposta include anche l’introduzione di corsi di inglese e servizi di supporto psicologico. Mauro Ghisellini, con una lunga esperienza nel settore, ha condiviso le sue idee sul modello di scuola che immagina, senza fornire ulteriori dettagli sui possibili attuatori o modalità di implementazione.

Ghisellini racconta ciò che gli ha consegnato la sua storia professionale, alternata fra la direzione di una struttura gigantesca come ACOF “Olga Fiorini”, composta da 20 istituti con base a Busto Arsizio, 800 collaboratori e oltre 3.500 studenti di ogni d’età, e le trasferte a Roma, per portare avanti la sua ventennale esperienza da consigliere dei ministri e componente del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Quella di Ghisellini è anche una riflessione sulla fragilità dei giovani d’oggi, la difficoltà dei genitori moderni, il ruolo sempre più complicato dei docenti e le storture di un sistema che si fa condizionare dalle classifiche e dimentica il proprio compito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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