Sterpaglie in fiamme vicino alle case fra Ponte Galeria e Malagrotta | abitanti fatti allontanare strade chiuse
Giovedì pomeriggio si è sviluppato un incendio di sterpaglie tra Ponte Galeria, Malagrotta e Piana del Sole. Le fiamme sono divampate nei pressi dei binari ferroviari e si sono estese alle campagne e alle aree industriali vicine. Le autorità hanno fatto evacuare alcune abitazioni e hanno chiuso diverse strade per permettere le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti, ma la zona è rimasta sotto osservazione.
Momenti di paura giovedì pomeriggio nella zona compresa fra Ponte Galeria, Malagrotta e Piana del Sole per un vasto incendio di sterpaglie divampato vicino ai binari della ferrovia che si è poi propagato nelle campagne e anche verso l'area industriale e le abitazioni. Alcune case sono state evacuate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con numerose squadre per contenere il fronte delle fiamme alimentate anche dal forte vento. Il fumo, visibile per chilometri, anche dal litorale, ha interessato anche alcune aziende agricole della zona. I vigili urbani sono stati impegnati nella gestione della viabilità in particolare attorno ad alcune strade dove il rogo è arrivato quasi alla strada e vicino alle abitazioni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Scattered Pilgrims | Age of Umbra: Sallowlands | Episode 1
Notizie e thread social correlati
Incendio a Cerveteri, sterpaglie in fiamme vicino alle caseUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica a Cerveteri, lungo via Fosso di Centocorvi.
Incendio nella notte, fiamme vicino alle case: trovati possibili inneschiNella notte tra giovedì e venerdì 17 luglio, si è sviluppato un incendio a Torre del Lago, nei campi alla fine di via Martiri di Sant’Anna, vicino al...