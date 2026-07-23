Sterpaglie in fiamme vicino alle case fra Ponte Galeria e Malagrotta | abitanti fatti allontanare strade chiuse

Notizia in breve

Giovedì pomeriggio si è sviluppato un incendio di sterpaglie tra Ponte Galeria, Malagrotta e Piana del Sole. Le fiamme sono divampate nei pressi dei binari ferroviari e si sono estese alle campagne e alle aree industriali vicine. Le autorità hanno fatto evacuare alcune abitazioni e hanno chiuso diverse strade per permettere le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti, ma la zona è rimasta sotto osservazione.