Il CEO di Stellantis ha incontrato il presidente brasiliano a Brasilia per celebrare i 50 anni di Fiat nel paese. Durante l'incontro, sono stati discussi progetti di rilancio e investimenti nel mercato locale. La visita ha segnato un momento simbolico per l’azienda, che punta a rafforzare la propria presenza in Brasile con nuove strategie e iniziative industriali.

Cinquant’anni di storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro. È questo il messaggio emerso dall’incontro tra il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, tenutosi a Brasilia in occasione del 50° anniversario di FIAT in Brasile. Un appuntamento dal forte valore istituzionale e industriale che ha permesso al Gruppo di ribadire il proprio impegno nel Paese, considerato uno dei pilastri della strategia globale di crescita. Un anniversario che guarda avanti. Cinque decenni dopo l’inaugurazione dello storico Automotive Hub di Betim, Stellantis ha celebrato una delle pagine più importanti della propria presenza internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis rilancia il Brasile: Filosa incontra Lula e celebra i 50 anni di FIAT

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