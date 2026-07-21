Fiat | 50 anni di carriera e 18 milioni di auto in Brasile Filosa | Continueremo a investire e innovare in Sudamerica

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fiat ha celebrato i 50 anni di produzione in Brasile, dove ha realizzato 18 milioni di veicoli dal 1976. La casa automobilistica ha annunciato che continuerà a investire e innovare nella regione del Sud America. La produzione nel paese include diversi modelli, e l’azienda mantiene l’impegno di sviluppare nuove tecnologie e ampliare la sua presenza locale. La celebrazione si è svolta con un evento dedicato, senza ulteriori dettagli su specifici progetti o piani futuri.

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Fiat festeggia i primi cinquant'anni di presenza industriale in Brasile, in cui ha prodotto 18 milioni di veicoli dal 1976 a oggi. Il Brasile è anche il primo mercato al mondo per la casa torinese, con 270 mila veicoli venduti nel 2025 e il 22% della quota di mercato, in cui è leader grazie a modelli di successo come Strada - che è stato anche il mezzo più venduto in tutto il Sudamerica lo scorso anno - e Argo.  I 50 anni di Fiat in Brasile segnano anche l'inizio di una nuova strategia di prodotto per la casa torinese, che vedrà nel lancio della Argo X la fase operativa. Questo modello, che altro non è che la variante brasiliana della Grande Panda, rispetto alla quale avrà modifiche minimali, è il primo di una nuova famiglia di modelli pensati per il mercato globale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fiat: 50 anni di carriera e 18 milioni di auto in Brasile. Filosa: "Continueremo a investire e innovare in Sudamerica"
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