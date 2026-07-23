Il CEO di Stellantis ha incontrato il presidente brasiliano in occasione del 50° anniversario di Fiat nel paese. La visita si è svolta durante gli eventi commemorativi, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell'incontro. La celebrazione segna mezzo secolo di presenza italiana in Brasile, con focus sulla storia dell’azienda nel mercato locale. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato accordi o novità emerse durante l’incontro.

Il ceo di Stellantis Antonio Filosa ha incontrato il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, in occasione del 50esimo anniversario di Fiat in Brasile. Nel suo primo incontro con il presidente Lula in qualità di amministratore delegato di Stellantis, Filosa ha ripercorso lo straordinario percorso di Fiat in Brasile e ha ribadito l’impegno a lungo termine di Stellantis nei confronti di uno dei suoi mercati più strategici a livello mondiale. “Con il Presidente Lula abbiamo celebrato la straordinaria storia di successo di una grande azienda italiana che ha scelto il Brasile per localizzare la propria produzione, investire e crescere... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stellantis, Filosa da Lula: “Storia di successo italiano in Brasile da 50 anni”

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