Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, ha incontrato il presidente in Brasile. La visita si è svolta a Brasilia, con l’obiettivo di celebrare i cinquanta anni di presenza della Fiat nel paese. Durante l’incontro, Filosa ha annunciato investimenti per cinque miliardi di euro destinati al mercato brasiliano. La missione rappresenta una delle prime iniziative internazionali del nuovo ruolo di Filosa.

Antonio Filosa ha scelto il Brasile per una delle prime missioni internazionali da amministratore delegato di Stellantis. A Brasilia ha incontrato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva in una visita che, almeno sulla carta, serviva a celebrare i cinquant’anni della Fiat nel Paese. In realtà il tema principale è stato un altro, ovvero il futuro industriale del gruppo in uno dei mercati oggi più redditizi. L’incontro si è svolto al Palazzo del Planalto alla presenza del vicepresidente Geraldo Alckmin e di alcuni ministri. Filosa ha ribadito il peso strategico del Brasile per Stellantis, che nel Paese continua a guidare il mercato grazie soprattutto ai risultati di Fiat e Jeep. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Filosa fa visita a Lula e annuncia investimenti da 5 miliardi di euro in Brasile

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