Stefano De Martino sceglie il cast di Sanremo 2027 | ecco chi ci sarà
Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe avere 24 artisti in gara, rispetto ai 30 delle ultime edizioni. Stefano De Martino ha scelto il cast, che include alcuni volti noti e nuovi. La selezione dei partecipanti è stata annunciata e la decisione di ridurre il numero di big è tra le novità principali del prossimo evento. La lista completa dei partecipanti non è ancora stata resa pubblica.
Tra le novità più rilevanti del Festival di Sanremo 2027 c’è la possibile riduzione del numero dei ‘big’ in gara: dai 30 delle ultime edizioni si dovrebbe passare a 24 artisti. Nel frattempo continuano a circolare rumor sui possibili protagonisti della 77esima edizione della kermesse. La rosa dei papabili comprenderebbe circa 38 nomi, destinati però a essere progressivamente ridotti fino alla definizione del cast ufficiale di Sanremo 2027. I Big in gara: i cantanti che vedremo al Festival di Sanremo 2027. Tra gli artisti accostati con maggiore insistenza al Festival di Sanremo 2027 di De Martino figurano Mahmood, Elodie, Emma Marrone e Blanco, insieme a Venerus, Anna, Tedua, Kid Yugi, Geolier, Madame e Achille Lauro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Emma su Stefano De Martino a Sanremo 2027
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