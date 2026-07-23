Stefano De Martino sceglie il cast di Sanremo 2027 | ecco chi ci sarà

Notizia in breve

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe avere 24 artisti in gara, rispetto ai 30 delle ultime edizioni. Stefano De Martino ha scelto il cast, che include alcuni volti noti e nuovi. La selezione dei partecipanti è stata annunciata e la decisione di ridurre il numero di big è tra le novità principali del prossimo evento. La lista completa dei partecipanti non è ancora stata resa pubblica.