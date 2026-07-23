Stefano De Martino sceglie il cast di Sanremo 2027 | meno ecco chi ci sarà

Notizia in breve

Per il Festival di Sanremo 2027 si prevede una riduzione del numero di artisti in gara, passando da 30 a 24. Tra le novità più significative, ci sarebbe anche la scelta del cast, con meno cantanti tra i big. La decisione riguarda principalmente la composizione del cast e il numero di partecipanti. Al momento, non sono stati comunicati i nomi ufficiali degli artisti coinvolti. La selezione e le modifiche sono ancora in fase di definizione.