Stefano De Martino sceglie il cast di Sanremo 2027 | meno ecco chi ci sarà

Da metropolitanmagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il Festival di Sanremo 2027 si prevede una riduzione del numero di artisti in gara, passando da 30 a 24. Tra le novità più significative, ci sarebbe anche la scelta del cast, con meno cantanti tra i big. La decisione riguarda principalmente la composizione del cast e il numero di partecipanti. Al momento, non sono stati comunicati i nomi ufficiali degli artisti coinvolti. La selezione e le modifiche sono ancora in fase di definizione.

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Tra le novità più rilevanti del  Festival di Sanremo 2027  c’è la possibile  riduzione  del numero dei ‘big’ in gara: dai 30 delle ultime edizioni si dovrebbe passare a  24 artisti. Nel frattempo continuano a circolare rumor sui possibili protagonisti della  77esima edizione  della kermesse. La rosa dei papabili comprenderebbe circa 38 nomi, destinati però a essere progressivamente ridotti fino alla definizione del cast ufficiale di Sanremo 2027. I Big in gara: i cantanti che vedremo al Festival di Sanremo 2027. Tra gli artisti accostati con maggiore insistenza al Festival di Sanremo 2027 di De Martino figurano  Mahmood,  Elodie,  Emma Marrone  e  Blanco, insieme a  Venerus,  Anna,  Tedua,  Kid   Yugi,  Geolier,  Madame  e  Achille Lauro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Emma su Stefano De Martino a Sanremo 2027

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