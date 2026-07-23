Stefano De Martino sceglie il cast di Sanremo 2027 | meno ecco chi ci sarà
Per il Festival di Sanremo 2027 si prevede una riduzione del numero di artisti in gara, passando da 30 a 24. Tra le novità più significative, ci sarebbe anche la scelta del cast, con meno cantanti tra i big. La decisione riguarda principalmente la composizione del cast e il numero di partecipanti. Al momento, non sono stati comunicati i nomi ufficiali degli artisti coinvolti. La selezione e le modifiche sono ancora in fase di definizione.
Tra le novità più rilevanti del Festival di Sanremo 2027 c’è la possibile riduzione del numero dei ‘big’ in gara: dai 30 delle ultime edizioni si dovrebbe passare a 24 artisti. Nel frattempo continuano a circolare rumor sui possibili protagonisti della 77esima edizione della kermesse. La rosa dei papabili comprenderebbe circa 38 nomi, destinati però a essere progressivamente ridotti fino alla definizione del cast ufficiale di Sanremo 2027. I Big in gara: i cantanti che vedremo al Festival di Sanremo 2027. Tra gli artisti accostati con maggiore insistenza al Festival di Sanremo 2027 di De Martino figurano Mahmood, Elodie, Emma Marrone e Blanco, insieme a Venerus, Anna, Tedua, Kid Yugi, Geolier, Madame e Achille Lauro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Emma su Stefano De Martino a Sanremo 2027
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